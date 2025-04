Kylian Mbappé signe à Paris, le PSG annonce du jamais-vu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En litige avec le PSG depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a décidé de contre-attaquer. Par le biais de ses avocats, le joueur du Real Madrid a annoncé qu’il allait saisir le conseil des prud’hommes pour réclamer les 55M€ que refuse de lui verser le club parisien, sous prétexte qu’il aurait rejoint l’Espagne en tant qu’agent libre.

Un nouveau cap vient d’être passé dans le litige qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. Alors que le club refuse de lui verser les 55M€ réclamés (qui correspondent aux trois derniers mois de salaire de son contrat et diverses primes), le joueur a annoncé, par le biais de ses avocats, qu’il allait saisir le conseil des prud’hommes et se joindre à une plainte plus globale du syndicat français des joueurs (UNFP). Mis en cause par le clan Mbappé, le PSG n’a pas tardé à répondre.

« Il a bénéficié d’avantages sans précédent »

Dans son communiqué, le club parisien a mis en avant les nombreux avantages perçus par Mbappé durant son passage pour souligner l’ingratitude du joueur. « Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters » a confié un porte-parole du PSG.

Le PSG espère une solution à l'amiable

Malgré le fait que les deux parties sembles irréconciliables, le PSG espère encore éviter la justice. « Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil des prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses vœux depuis plus d’un an. Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation » a-t-il lâché. Ambiance, ambiance...