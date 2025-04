NBA : Wembanyama, le transfert surprise !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Victor Wembanyama a été rejoint par une star chez les San Antonio Spurs. Pour épauler le phénomène français, la franchise texane est allée chercher Chris Paul. Du haut de ses 39 ans, le meneur de jeu offre toute son expérience à son équipe. L’ancien des Los Angeles Clippers, Phoenix Suns et Golden State Warriors va toutefois faire un point sur son avenir au cours des prochains mois.

«Chaque saison, je fais une évaluation globale»

« Je vais fêter mes 40 ans en mai, mais ouais, je pense que je vais continuer à jouer. À la fin de chaque saison, je fais une évaluation globale. Mon niveau de jeu, la façon dont me corps réagit... Mais plus les années passent, plus les discussions avec ma famille et mes enfants prennent le dessus. Ils ont leur mot à dire. Bien sûr, j’ai beaucoup d’amis qui sont retraités et qui me disent, "Joue aussi longtemps que tu le peux." Et j’adore jouer, mais j’adore encore plus mes enfants et ma famille » a-t-il confié à Andscape, dans des propos rapportés par Parlons Basket récemment.

«Vous ne pouvez jamais savoir où votre carrière peut vous amener»

Chris Paul avoue toutefois qu’il ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Par exemple, le meneur de jeu ne s’attendait pas à rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs. « Ça faisait un petit moment que je n’avais pas parlé de mon avenir. La chose la plus importante pour moi, c’est d’en discuter avec ma famille et de faire le point là-dessus une fois que la saison sera terminée. Vous ne pouvez jamais savoir où votre carrière peut vous amener. Par exemple, je ne pensais pas qu’à l’heure actuelle, je serais là, en train de vous parler en tant que joueur de San Antonio, à l’aube de ma fin de carrière » a indiqué la star de bientôt 40 ans à The Athletic.