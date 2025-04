Wembanyama : Le cliché qui régale le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours blessé, Victor Wembanyama était présent dimanche soir pour le dernier match de saison régulière des Spurs qui se sont imposés contre les Raptors (125-118). Mais le Français a fait sensation en posant avec un maillot vintage du PSG de la saison 2001-2002, la première de Ronaldinho à Paris.

Le 21 février dernier, Victor Wembanyama annonçait la fin de sa saison en NBA en raison d'une thrombose à une épaule. Sa participation à l'Euro avec l'équipe de France cet été est également compromise, mais le meilleur rookie de la saison dernière continue de suivre avec attention l'évolution de la saison des Spurs qui a pris fin dimanche soir.

Wembanyama s'affiche avec un maillot du PSG

Pour cette occasion, Victor Wembanyama était présent à l'AT&T Center afin de soutenir ses coéquipiers qui se sont imposés face aux Raptors (125-118). Une victoire que ne leur permet pas de faire mieux que 13èmes de la Conférence Ouest. Privés du Français, les Spurs ratent une nouvelle fois les playoffs, mais Wemby en a profité pour faire sensation puisqu'il s'est présenté avec un maillot du PSG qui date de la saison 2001-2002, la première de Ronaldinho sous la tunique parisienne. Une tunique qui évidemment régaler tous les fans du club de la capitale.

«Il s'est passé beaucoup de choses inattendues»

Présent en conférence de presse après la rencontre, Victor Wembanyama a ainsi fait le bilan de sa deuxième saison en NBA. Une saison évidemment particulière : « Il s'est passé beaucoup de choses inattendues. Entre ma blessure, bien sûr, les problèmes de santé de Pop (Gregg Popovich, l'entraîneur emblématique des Spurs de 76 ans, a quitté l'équipe depuis le 2 novembre dernier après avoir subi un AVC léger). Mais malgré ça, j'ai gardé de très bons souvenirs. Je pense au match à New York le jour de Noël (il avait inscrit 40 points et capté 18 rebonds), et à tout le voyage sur la côte Est en général, aux matches à Paris... Il y a eu aussi la situation à Los Angeles, où on a dû rester longtemps en raison des incendies. Comme je l'ai dit, c'est une question d'adaptation. Et nous avons tous réussi à nous adapter. Mes coéquipiers ont montré de grandes choses au cours des derniers mois, et aussi pour préparer l'avenir. Et une des récompenses de tout ça, c'est le titre de meilleur rookie de la saison qui devrait revenir à Stephon Castle ».