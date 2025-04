Real Madrid : Un joueur improbable veut signer avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 18 ans, Ismaïl Bouneb a du talent à revendre. International U18 français, le jeune joueur est en pleine progression. Actuellement sous contrat avec Le Havre, il pourrait prochainement faire parler de lui en Ligue 1. Avant de signer dans un club plus huppé. C'est son souhait. Grand fan de Cristiano Ronaldo, il rêverait de marcher sur ses pas en rejoignant le Real Madrid.

Nul ne sait si Le Havre restera en Ligue 1 la saison prochaine. Mais peu importe la division, le public devrait apprendre à connaître Ismaïl Bouneb. Agé de 18 ans, ce milieu offensif évolue pour l’instant avec les jeunes, mais Didier Digard pourrait être amené à le lancer dans le grand bain, possiblement avant la fin de la saison. En attendant, Bouneb prend son mal en patience, mais ne cache pas ses ambitions élevées. A terme, il aimerait marcher sur les pas de ses idoles : Kévin de Bruyne et un certain Cristiano Ronaldo.

« Tu es obligé d’aimer Cristiano »

« Mes idoles ? J’en ai plusieurs. Il y a Kevin de Bruyne, il a une qualité de passes incroyable et aussi une belle frappe. En plus, comme moi, ce n’est pas un joueur hyper athlétique. Je prends exemple sur lui. Il y a aussi Karim Benzema avec sa mentalité, une mentalité de tueur comme on dit. Et puis il y a CR7, un dingue de travail. Quand tu aimes le foot, tu es obligé d’aimer Cristiano » a déclaré Bouneb.

Bouneb va imiter Mbappé ?

Évidemment, Bouneb ne dirait pas non à une aventure au Real Madrid, histoire de rejoindre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. « Bien sûr ! J’ai de très gros rêves, des rêves de gosse. Certaines personnes ne croiront pas en moi, mais moi, j’y crois, c’est le plus important. Je veux gagner le Ballon d’Or, ces choses-là. Je suis très optimiste, tout est possible. Je veux aussi remporter des grands titres comme la Coupe du Monde ou la LDC. Et jouer au Real Madrid, c’est l’un de mes rêves, depuis que je suis enfant » a-t-il confié à Onze Mondial. Un autre gamin a réalisé son rêve, en 2024, en signant avec le club merengue, un certain Kylian Mbappé. Bouneb pourrait bien s’en inspirer.