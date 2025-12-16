Séparation à l’OM : Ça chauffe en coulisses !

Et si Pierre-Emile Hojbjerg raccrochait les crampons avec la tunique de l’OM sur le dos. C’est une hypothèse qu’a évoqué le principal intéressé en entrevue avec Onze Mondial ces derniers jours. Néanmoins, la Juventus serait bien inspirée de chambouler ses plans. Cet hiver, la presse italienne fait état d’une éventuelle offensive des Bianconeri.
Pierre-Emile Hojbjerg a soufflé sa 30ème bougie en août dernier, moment où il célébrait son premier anniversaire en tant que joueur de l’OM. L’international danois à l’héritage français de par sa mère a laissé la porte ouverte à un éventuel départ à la retraite en tant que joueur de l’Olympique de Marseille.
«Finir à Marseille, ça peut être une possibilité»
C’est en effet le discours qu’il a tenu en interview avec Onze Mondial. « J’ai 30 ans, j’ai encore du temps avant de finir ma carrière. Si on passe du bon temps, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, finir à Marseille, ça peut être une possibilité. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. On verra ».
La Juventus prête à accueillir Hojbjerg dès cet hiver ?
A en croire les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes du jour, Pierre-Emile Hojbjerg ne laisserait par le comité directeur de la Juventus indifférent. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et Tottenham figurerait dans les petits papiers du club turinois en marge du mercato hivernal. Un intérêt qui risque de faire parler à l’OM et dans la cité phocéenne...