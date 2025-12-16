Séparation à l’OM : Ça chauffe en coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Pierre-Emile Hojbjerg raccrochait les crampons avec la tunique de l’OM sur le dos. C’est une hypothèse qu’a évoqué le principal intéressé en entrevue avec Onze Mondial ces derniers jours. Néanmoins, la Juventus serait bien inspirée de chambouler ses plans. Cet hiver, la presse italienne fait état d’une éventuelle offensive des Bianconeri.

Pierre-Emile Hojbjerg a soufflé sa 30ème bougie en août dernier, moment où il célébrait son premier anniversaire en tant que joueur de l’OM. L’international danois à l’héritage français de par sa mère a laissé la porte ouverte à un éventuel départ à la retraite en tant que joueur de l’Olympique de Marseille.

«Finir à Marseille, ça peut être une possibilité» C’est en effet le discours qu’il a tenu en interview avec Onze Mondial. « J’ai 30 ans, j’ai encore du temps avant de finir ma carrière. Si on passe du bon temps, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, finir à Marseille, ça peut être une possibilité. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. On verra ».