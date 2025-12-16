De Zerbi menace un joueur, c’est le feu à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi n’y est pas allé par quatre chemins. Sans passer de pommade, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a effectué une déclaration sans filtre destinée à Leonardo Balerdi après les deux non titularisations du capitaine de l’OM. A présent, il se doit de franchir un cap s’il veut avancer avec lui.

L’Union Saint-Gilloise et l’AS Monaco. Deux victoires respectivement acquises par l’OM sur les scores de 3 buts à 2 et 1-0 la semaine dernière. Pour les deux rencontres en question, Leonardo Balerdi n’a pas disposé d’un rôle de protagoniste. Au contraire, le capitaine du club phocéen a dû se contenter de simples entrées en jeu.

«Il sait pourquoi, il doit passer un palier» Interrogé sur l’importance décroissante du patron de son vestiaire à l’OM, Roberto De Zerbi lui a fait passer un message lourd de sens en conférence de presse dimanche. « Leo était bien physiquement. Ça me déplaît de le laisser sur le banc parce que je l’aime beaucoup. Ça arrive, il nous a beaucoup donné mais je suis le coach et je dois décider de la composition. Je prends mes responsabilités. Il sait pourquoi, il doit passer un palier, faire un pas en avant encore plus grand ».