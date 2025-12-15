OM - De Zerbi quitte Marseille : Il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire arrachée contre l'AS Monaco, Roberto De Zerbi s'est déjà tourné vers un mois de janvier qui s'annonce crucial pour l'OM. Le technicien italien a notamment évoqué le voyage au Koweït pour affronter le PSG lors du Trophée des Champions.

Après une première partie de saison encourageante conclue avec 9 points en Ligue des champions et une place sur le podium de la Ligue 1 à 5 points du RC Lens, l'OM peut désormais se tourner sereinement vers le mois de janvier qui débutera par une déplacement au Koweït pour affronter le PSG lors du Trophée des champions. Et pour ce départ de Marseille, Roberto De Zerbi annonce du lourd.

De Zerbi évoque le voyage au Koweït « Il reste le match de Coupe dimanche, très important. Après, on aura quelques jours de repos, mais le calendrier reste chargé. Il y'aura Nantes à la reprise qui a changé d’entraîneur et aura de nouvelles énergies. Ensuite, il y aura le Trophée des Champions au Koweït. Pour rester à ce niveau, il faut apprendre à vivre sous pression en permanence », lâche-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement les échéances du mois de janvier.