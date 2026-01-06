Luis Enrique à l’OM, l’annonce improbable !

Axel Cornic

Très critiqué il y a encore un an, Luis Enrique semble désormais faire l’unanimité, avec évidemment la victoire historique en Ligue des Champions. Et les hommages pour l’entraineur du Paris Saint-Germain sont nombreux, en France comme à l’étranger, ce qui donne parfois lieu à des scènes assez surprenantes.

Après plus d’une décennie de désillusions, il a enfin pu décrocher le Graal. Luis Enrique a changé l’histoire du PSG et pour cela il restera à jamais dans l’histoire du club, même si certains observateurs restent tout de même sceptiques.

« Un 7 pour Luis Henrique ? Oui, peut-être pour l'entraîneur du PSG » Ce n’est pas le cas à l’étranger et notamment en Italie, où l’on semble beaucoup apprécier le travail de Luis Enrique au PSG... même à le confondre parfois avec un autre. « Un 7 pour Luis Henrique ? Oui, peut-être pour l'entraîneur du PSG. Il ne fait rien, il court avec le ballon et fait des passes à un mètre » a lâché le journaliste Riccardo Trevisani, sur Mediaset.