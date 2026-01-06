Clash à l'OM : De Zerbi lance un coup de pression !

Amadou Diawara

Après la victoire de l'OM face à l'AS Monaco, Roberto De Zerbi a lancé un coup de pression à Leonardo Balerdi, lui demandant d'en faire plus et de passer un cap. Malgré tout, le coach marseillais a assuré que leurs relations restaient bonnes malgré les rumeurs annonçant le contraire.

D'après les indiscrétions de But Football Club, divulguées au mois de décembre, la relation entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi serait devenue « électrique ». Ayant perdu du crédit aux yeux de son entraineur, le défenseur central de l'OM aurait même été placé sur la liste des transferts marseillaises cet hiver.

OM : De Zerbi a recadré Balerdi A en croire RMC Sport, Roberto De Zerbi aurait lancé un coup de pression à Leonardo Balerdi après la victoire contre l'AS Monaco (1-0, le 14 décembre). En effet, le technicien de l'OM aurait demandé à son capitaine d'en faire plus et de franchir un cap dans la régularité et le leadership.