Rupture avec Kylian Mbappé : L’annonce choc !

Pierrick Levallet

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé, le Real Madrid s’est tourné vers Gonzalo Garcia. Et le buteur espagnol s’est illustré par un triplé lors de la large victoire contre le Real Betis ce dimanche (5-1). En Espagne, on s’est alors étonné que l’attaquant de 21 ans n’ait pas eu plus de temps de jeu jusqu’à présent malgré la concurrence du capitaine de l’équipe de France.

Privé de Kylian Mbappé, blessé, Xabi Alonso a été contraint de trouver une solution pour la pointe de son attaque. L’entraîneur du Real Madrid a ainsi misé sur Gonzalo Garcia, qui lui a parfaitement rendu cette confiance. L’attaquant de 21 ans a inscrit un triplé lors de la large victoire contre le Real Betis ce week-end (5-1). En Espagne, on a alors été étonné du temps de jeu que le buteur espagnol a eu jusqu’à présent.

Gonzalo Garcia «a plus d'instinct de buteur que Mbappé» « Le meilleur avant-centre de l'effectif du Real Madrid, c'est Gonzalo. Il a plus d'instinct de buteur que Mbappé, Vinicius et Rodrygo. Je ne comprends pas comment il n'a pu être titulaire que deux fois en 18 matchs de Liga » a ainsi expliqué le journaliste Jesus Galego au micro de la Cadena SER.