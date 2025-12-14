Il quitte De Zerbi, c'est le coup de foudre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l'autre côté de la Manche, les chemins de Roberto De Zerbi et de Valentin Barco se sont croisés à Brighton. Cela n'aura duré que cinq mois, mais l'actuel polyvalent défenseur de Strasbourg s'en souvient. Il fait même un parallèle avec son coach en Alsace : Liam Rosenior avec qui il a eu un coup de coeur partagé en interview.

L'espace d'une demi-saison, Valentin Barco a côtoyé Roberto De Zerbi à Brighton. Toutefois, arrivant à 19 ans de Boca Juniors en janvier 2024, le latéral gauche et milieu de terrain argentin n'a pas eu la possibilité de s'imposer au pensionnaire de Premier League. Il s'en est allé en même temps que De Zerbi au FC Séville, l'entraîneur italien ayant déposé ses valises à l'Olympique de Marseille.

Après De Zerbi à Brighton, Rosenior à Strasbourg Six mois plus tard, après un prêt raté à Séville, Valentin Barco retrouvait Roberto De Zerbi en Ligue 1, mais en tant qu'adversaire de l'OM. En effet, l'Argentin était à nouveau prêté par Brighton, mais cete fois-ci à Strasbourg, club qu'il a rejoint de manière définitive à la dernière intersaison. Après avoir connu pendant un temps relativement bref la passion de Roberto De Zerbi à Brighton, Barco a avoué au journaliste Andres Onrubia d'avoir ressenti quelque chose de similaire avec son coach en Alsace : Liam Rosenior.