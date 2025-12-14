Il quitte De Zerbi, c'est le coup de foudre !

De l'autre côté de la Manche, les chemins de Roberto De Zerbi et de Valentin Barco se sont croisés à Brighton. Cela n'aura duré que cinq mois, mais l'actuel polyvalent défenseur de Strasbourg s'en souvient. Il fait même un parallèle avec son coach en Alsace : Liam Rosenior avec qui il a eu un coup de coeur partagé en interview.
L'espace d'une demi-saison, Valentin Barco a côtoyé Roberto De Zerbi à Brighton. Toutefois, arrivant à 19 ans de Boca Juniors en janvier 2024, le latéral gauche et milieu de terrain argentin n'a pas eu la possibilité de s'imposer au pensionnaire de Premier League. Il s'en est allé en même temps que De Zerbi au FC Séville, l'entraîneur italien ayant déposé ses valises à l'Olympique de Marseille.
Après De Zerbi à Brighton, Rosenior à Strasbourg
Six mois plus tard, après un prêt raté à Séville, Valentin Barco retrouvait Roberto De Zerbi en Ligue 1, mais en tant qu'adversaire de l'OM. En effet, l'Argentin était à nouveau prêté par Brighton, mais cete fois-ci à Strasbourg, club qu'il a rejoint de manière définitive à la dernière intersaison. Après avoir connu pendant un temps relativement bref la passion de Roberto De Zerbi à Brighton, Barco a avoué au journaliste Andres Onrubia d'avoir ressenti quelque chose de similaire avec son coach en Alsace : Liam Rosenior.
«Liam Rosenior m'a beaucoup aidé ici, à Strasbourg»
« Je pense que le style de jeu et l'entraîneur vont de pair. Liam Rosenior m'a beaucoup aidé ici, à Strasbourg. C'est similaire à ce que pratique l'Olympique de Marseille avec De Zerbi. Lorsque vous choisissez un club, le style de jeu de l'entraîneur, sa façon de jouer et de travailler, ainsi que vos chances de vous adapter à son système ont beaucoup d'importance ». a affirmé Valentin Barco au cours de son entretien avec AS.