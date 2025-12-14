Ronaldinho - Neymar : L'annonce surprise à l'OM !

Axel Cornic

Recruté pour 35M€, somme la plus importante jamais dépensée par l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts, Igor Paixão réalise des débuts intéressants. Et sans surprise, l’ailier brésilien s’est inspiré des meilleurs, qui ont pourtant porté les couleurs du grand rival parisien.

C’est ce qu’on appelle un pari très important. A la recherche d’une nouvelle star pour son attaque après Mason Greenwood, les dirigeants de l’OM ont décidé de miser sur Igor Paixão. Et après des débuts poussifs, l’ancien de Feyenoord semble enfin avoir trouvé sa place à Marseille.

« L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé, je suis très reconnaissant envers le club » Invité de Téléfoot ce dimanche, la recrue de l’OM s’est exprimée au sujet du montant historique de son transfert. « C'est une très grande responsabilité, c'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain. L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé, je suis très reconnaissant envers le club » a déclaré Igor Paixão.