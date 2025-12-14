Ronaldinho - Neymar : L'annonce surprise à l'OM !

Recruté pour 35M€, somme la plus importante jamais dépensée par l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts, Igor Paixão réalise des débuts intéressants. Et sans surprise, l’ailier brésilien s’est inspiré des meilleurs, qui ont pourtant porté les couleurs du grand rival parisien.
C’est ce qu’on appelle un pari très important. A la recherche d’une nouvelle star pour son attaque après Mason Greenwood, les dirigeants de l’OM ont décidé de miser sur Igor Paixão. Et après des débuts poussifs, l’ancien de Feyenoord semble enfin avoir trouvé sa place à Marseille.
« L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé, je suis très reconnaissant envers le club »
Invité de Téléfoot ce dimanche, la recrue de l’OM s’est exprimée au sujet du montant historique de son transfert. « C'est une très grande responsabilité, c'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain. L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé, je suis très reconnaissant envers le club » a déclaré Igor Paixão.
« Ils ont joué au PSG ? Oui je sais, mais... »
L’ailier de 25 ans a également avoué avoir une affection toute particulière pour deux Brésiliens passés en Ligue 1, mais du côté du PSG. « Ronaldinho est pour moi une grande idole. J'aime beaucoup Ronaldinho. Il faisait de la magie avec le ballon » a confié Paixão. « J'ai aussi Neymar comme référence. C'est un phénomène lui aussi. Ils ont joué au PSG ? Oui je sais, mais j'aime surtout leur football ».