Mason Greenwood : L’énorme danger annoncé à l’OM

Axel Cornic

Après une première saison encourageante, Mason Greenwood confirme à l’Olympique de Marseille, avec déjà 13 buts en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Et l’ailier de 24 ans est encore attendu au tournant ce dimanche, avec le choc de la 16e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco sur la pelouse du stade Vélodrome.

Certains avaient des doutes lors de sa signature au cours de l’été 2024. Ils sont désormais balayés, puisque Mason Greenwood a mis tout le monde d’accord. L’ancien prodige de Manchester United est clairement devenu le danger numéro un de l’OM et commence à bien se faire connaitre par ses adversaires.

« On a beau faire des montages individuels, avec lui, ton gardien doit s'attendre à tout » Contacté par L’Equipe, le membre du staff d’un club qui a récemment affronté l’OM a livré un constat assez clair au sujet de Greenwood. « On a beau faire des montages individuels, avec lui, ton gardien doit s'attendre à tout. Greenwood peut déclencher à tout moment, dans n'importe quel angle » explique-t-il, au sujet de la star de l’OM.