OM : Nouvelle surprise préparée par De Zerbi, il ne va pas aimer !

Axel Cornic

Choisi par Roberto De Zerbi comme capitaine, Leonardo Balerdi a vu beaucoup de monde débarquer en défense centrale lors du dernier mercato estival. De quoi créer une grosse concurrence et surtout fragiliser sa position, avec le défenseur de l’Olympique de Marseille qui a même été annoncé proche d’un possible départ.

Son état de grâce n’aura finalement pas duré très longtemps. Les critiques ont repris de plus belle autour de Leonardo Balerdi, qui semblait pourtant enfin faire l’unanimité à l’OM. Même son statut de capitaine est remis en doute, avec certains qui pensent peut-être que Roberto De Zerbi a d’autres solutions.

La fin à l’OM ? En tout cas, en défense centrale on ne peut pas dire qu’il manque du monde. Après avoir longtemps inquiété, ce secteur de jeu a totalement été chamboulé lors du dernier mercato, avec notamment les arrivées de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd. Deux joueurs qui semblent pouvoir faire oublier Balerdi, qui lors de la dernière rencontre de l’OM était d’ailleurs sur le banc.