Transfert historique : L’OM lâche 35M€ sur le mercato, c’est validé ?

L’été dernier, l’OM a tout fait pour réussir à s'attacher les services d’Igor Paixao, allant jusqu’à réaliser le transfert le plus cher de son histoire, estimé à 35M€ bonus compris. Pour Bixente Lizarazu, Marseille a fait le bon choix en allant chercher l'ailier brésilien, mais le club olympien a-t-il vraiment eu raison de dépenser autant pour le recruter ?

Après de longues négociations avec le Feyenoord Rotterdam, l’OM a fini par réussir à attirer Igor Paixao l’été dernier. Un joueur que Marseille voulait absolument et a mis les moyens nécessaires pour y parvenir. Transféré contre un montant estimé à 35M€ bonus compris, le Brésilien de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Paixao à l'OM, « une vraie grande réussite » « C’est un très bon recrutement. C’est une vraie grande réussite », a estimé Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot. « Il est très rapide, très solide sur ses appuis, très véloce. Il a une frappe spontanée, meilleur buteur en Ligue des champions. Il travaille pour l'équipe, fait beaucoup d’efforts défensifs. On peut lui reprocher parfois d’être un peu brouillon, mais ça, ça se gère. On m’a toujours appris : calme et tempête. Il y a des moments dans un match où il faut se calmer et ensuite mettre l’énergie et partir dans la tempête. Il faut qu’il apprenne ça, qu’il ait cette expérience-là. Je trouve que Marseille a fait un bon choix en le prenant et ce sera un élément important tout au long de la saison. »