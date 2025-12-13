Transfert à 35M€ : Fiasco à l'OM, l'énorme punchline !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Igor Paixao. En effet, les Olympiens ont formulé une offre d'environ 35M€, bonus compris, pour arracher l'attaquant de 25 ans à Feyenoord. Toutefois, à en croire Walid Acherchour, Igor Paixao a de grosses lacunes sur le plan technique.

Tombée sous le charme d'Igor Paixao, la direction de l'OM a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, les hautes sphères marseillaises ont formulé une offre à hauteur de 35M€, bonus compris, pour faire plier la direction de Feyenoord.

OM : Acherchour se paye Paixao Transféré à l'OM le 1er aout dernier, Igor Paixao est la recrue la plus chère de l'histoire du club. Toutefois, comme l'a souligné Walid Acherchour, l'attaquant brésilien de 25 ans est limité sur le plan technique.