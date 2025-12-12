Kvaratskhelia : Le PSG annonce un problème !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a un peu plus d’un an, le PSG profitait du mercato hivernal pour s'attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples contre un montant estimé à 70M€. Cet hiver, le club de la capitale est de nouveau ouvert à l’arrivée de renforts, mais Luis Enrique a rappelé que recruter en janvier n’était pas une chose aisée.

Bien qu’il ne soit arrivé qu’en janvier, Khvicha Kvaratskhelia a été un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière. On peut se demander ce qu’aurait donné le parcours du club de la capitale sans le recrutement de l’international géorgien et si Paris pourrait réaliser un coup similaire cette année.

« Je ne change rien de ce que j'ai dit » « Je ne change rien de ce que j'ai dit. Je suis ouvert comme d'habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c'est la même chose », a répondu Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse quand il a été interrogé sur le mercato hivernal du PSG.