Transferts au PSG : Luis Enrique confirme !

A chaque fois qu'il est interrogé sur le mercato d'hiver, Luis Enrique répond la même chose, à savoir qu'il est ouvert à toutes les possibilités, y compris recruter durant le mois de janvier. Après le match nul sur la pelouse de Bilbao, il a d'ailleurs confirmé cette tendance.
Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est montré très discret, ce qui a largement été commenté. Illia Zabarnyi est le seul joueur de champ à avoir été recruté et face à la cascade de blessures durant la première partie de saison, les Parisiens pourraient bien changer leur plan. Interrogé à ce sujet après le nul obtenu à Bilbao, Luis Enrique confirme que tout est possible.
Luis Enrique confirme pour cet hiver
« Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », a-t-il expliqué lors de son passage en conférence de presse avant de minimiser l’inquiétude concernant le manque d’efficacité après le nul à Bilbao.
«Nous sommes ouverts à tout»
« Manquer d'efficacité, non ! Ça a été parce que le gardien Unai Simon a été incroyable, il a été nommé meilleur joueur du match, et ça signifie qu'on a mérité, je pense, la victoire. Sans aucun doute, le match de l'Athletic a été de très haut niveau et ils ont pu gagner, parce qu'ils ont eu quelques occasions aussi, mais je pense que, sur la balance du match, on a mérité de le gagner », ajoute Luis Enrique.