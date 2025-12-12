Transferts au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A chaque fois qu'il est interrogé sur le mercato d'hiver, Luis Enrique répond la même chose, à savoir qu'il est ouvert à toutes les possibilités, y compris recruter durant le mois de janvier. Après le match nul sur la pelouse de Bilbao, il a d'ailleurs confirmé cette tendance.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est montré très discret, ce qui a largement été commenté. Illia Zabarnyi est le seul joueur de champ à avoir été recruté et face à la cascade de blessures durant la première partie de saison, les Parisiens pourraient bien changer leur plan. Interrogé à ce sujet après le nul obtenu à Bilbao, Luis Enrique confirme que tout est possible.

Luis Enrique confirme pour cet hiver « Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », a-t-il expliqué lors de son passage en conférence de presse avant de minimiser l’inquiétude concernant le manque d’efficacité après le nul à Bilbao.