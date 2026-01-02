OM - Transfert d’un attaquant : Coup de tonnerre pour le mercato ?

Axel Cornic

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Neal Maupay devrait faire ses valises lors du mercato hivernal et quitter l’Olympique de Marseille. La presse italienne assure en effet que l’attaquant serait la grande priorité d’Aberto Gilardino, qui souhaite miser sur lui pour espérer sauver Pisa de la relégation en Serie B.

Il n’y a pas de la place pour tout le monde à Marseille. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont montré par le passé leur inflexibilité sur le niveau requis pour un joueur portant les couleurs de l’OM, avec notamment l’exemple Elye Wahi. Recruté à l’été 2024, l’attaquant s’est montré très décevant et a été vendu seulement quelques mois après, à Francfort.

Maupay à Pisa ? Pour Neal Maupay, il y a eu un peu plus de patience, mais il devrait finalement lui aussi quitter l’OM. Il aurait pu le faire l’été dernier déjà, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il aurait enfin compris ne pas avoir sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un départ à l’étranger est évoqué, avec une piste qui se précise depuis quelques jours.