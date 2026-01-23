NBA - Wembanyama : Le nouveau coup historique !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama ne cesse de mettre tout le monde d’accord. Le phénomène des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs dans la ligue américaine. Le Français a d’ailleurs été le premier à réaliser une ligne de statistiques impressionnante. Mais le joueur de 22 ans n’est plus le seul désormais.

Peyton Watson rejoint Victor Wembanyama Selon Underdog NBA, Victor Wembanyama était jusqu’à présent le seul à avoir réalisé la combinaison 35 points, 4 contres, 2 interceptions et 6 tirs primés. Peyton Watson a réalisé la même prestation lors de la victoire des Denver Nuggets contre les Washington Wizards dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi (97-107). Le joueur de 23 ans a fait preuve d’une grande aisance au shoot, avec 10 tirs réussis sur 16, et un beau 6 sur 8 à 3 points.