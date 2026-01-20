NBA : Wembanyama frappé par ses coéquipiers, il raconte tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison NBA, Victor Wembanyama est en très grande forme avec les Spurs. Le Français vient d’être récompensé. En effet, le voilà sélectionné pour la première fois en tant que titulaire pour le prochain All Star Game. Une grande nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir les coéquipiers de Wembanyama, qui l’ont alors célébré à leur manière.

Victor Wembanyama s’apprête à connaitre son deuxième All Star Game, mais voilà que cette fois, c’est particulier pour le joueur des Spurs. Remplaçant en 2025, le Français a été nommé parmi les titulaires pour l’édition 2026. Une première historique pour un joueur tricolore, Tony Parker, Rudy Gobert ou encore Joakim Noah n’ayant jamais réussi à attendre ce que Wembanyama vient de faire.

« Les gars étaient vraiment contents, très excités pour lui » Avec cette sélection de Victor Wembanyama comme titulaire au All Star Game, c’était la fête à San Antonio. Rapporté par L’Equipe, Mitch Johnson, entraîneur des Spurs, expliquait : « L'annonce est tombée à 13h14, et on était sur le parquet une minute plus tard. On l'a célébré juste après par un petit moment sympa. Les gars étaient vraiment contents, très excités pour lui ».