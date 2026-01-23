Nouveau crack au PSG : Un problème à 3M€ est révélé !

Si de base, le PSG ne comptait pas se montrer actif sur ce mercato hivernal, le club de la capitale pourrait néanmoins se renforcer en janvier. Paris espère actuellement finaliser un transfert sur ces derniers jours de mercato, mais doit encore faire face à un problème évalué à 3M€. Explications.
Le PSG offensif sur cette fin de mercato hivernal. Comme l’a toujours affirmé Luis Enrique, l’effectif du club parisien se tient toujours prêt à accueillir de nouveaux talents en ses rangs. Et si dans un premier lieu, Paris ne se voyait pas forcément recruter cet hiver, un jeune talent du FC Barcelone a tout changé.
Le PSG prêt à boucler le transfert de Dro
Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez dispose d’une clause libératoire de 6M€. Alors que le Barça n’a pas réussi à le prolonger à temps, le milieu offensif né en 2008 s’est laissé convaincre par Paris et Luis Enrique. Cependant, alors qu’un accord entre les deux parties existe depuis plusieurs jours, l’arrivée de Dro bloque.
La fiscalité espagnole pose problème
Comme l’indique le Parisien ce vendredi, cela s’explique tout simplement par le fait qu’en Espagne, l’acquittement d’une clause libératoire est imposable à hauteur de 47 %. Ainsi, le quotidien explique qu’en cas d’arrivée au PSG par le biais de cette clause, Dro Fernandez serait contraint de débourser 3M€ auprès de la fiscalité espagnole, une situation que toutes les parties cherchent à éviter.