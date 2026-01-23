Nouveau crack au PSG : Un problème à 3M€ est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si de base, le PSG ne comptait pas se montrer actif sur ce mercato hivernal, le club de la capitale pourrait néanmoins se renforcer en janvier. Paris espère actuellement finaliser un transfert sur ces derniers jours de mercato, mais doit encore faire face à un problème évalué à 3M€. Explications.

Le PSG offensif sur cette fin de mercato hivernal. Comme l’a toujours affirmé Luis Enrique, l’effectif du club parisien se tient toujours prêt à accueillir de nouveaux talents en ses rangs. Et si dans un premier lieu, Paris ne se voyait pas forcément recruter cet hiver, un jeune talent du FC Barcelone a tout changé.

Le PSG prêt à boucler le transfert de Dro Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez dispose d’une clause libératoire de 6M€. Alors que le Barça n’a pas réussi à le prolonger à temps, le milieu offensif né en 2008 s’est laissé convaincre par Paris et Luis Enrique. Cependant, alors qu’un accord entre les deux parties existe depuis plusieurs jours, l’arrivée de Dro bloque.