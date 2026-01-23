Changement d’entraîneur à l’OM : Laurent Blanc s’interroge !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’équipe de France en 2010, remplaçant Raymond Domenech après le fiasco de Knysna, Laurent Blanc n’est resté que deux années chez les Bleus, disputant seulement l’Euro 2012. Il y a quelques années, l’ancien défenseur s’était interrogé sur son départ qui avait coïncidé avec un changement d’entraîneur à l’OM…

Figure de l’équipe de France comme joueur, Laurent Blanc n’a pas laissé le même souvenir en tant que sélectionneur, restant sur le banc de touche durant deux ans, entre 2010 et 2012. Son aventure à la tête des Bleus avait pris fin dans la foulée de l’élimination en quarts de finale de l’Euro. Didier Deschamps avait alors pris sa succession, de quoi ternir leur relation.

« Il y a des coïncidences difficilement explicables » Quelques mois après son remplacement par Didier Deschamps, Laurent Blanc s’interrogeait publiquement sur la nomination de son ancien coéquipier. « Il y a des coïncidences difficilement explicables », confiait-il dans L’Équipe, évoquant la fin de l’aventure marseillaise pour Deschamps, nommé dans la foulée de son départ de l'OM chez les Bleus. Et d’ajouter : « S'il a effectivement dit qu'il pensait que je lui en voulais, c'est qu'il pense que j'ai des raisons de le penser. Il est mieux placé que moi pour le savoir ».