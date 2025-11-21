Mercato : Laurent Blanc à l’OM, ça vire à la catastrophe !

Recruté par l’OM en 1997 en provenance du FC Barcelone, Laurent Blanc est resté deux saisons avec le club phocéen. En 1999, le Cévenol a alors pris la direction de l’Inter Milan. Une grosse perte alors pour Marseille qui a marqué le début des ennuis pour l’OM. Alors sur la Canebière à l’époque, Peter Luccin a raconté comment le départ de Blanc a été à l’origine d’une saison catastrophique.
Au terme de la saison 1999-2000, l’OM ne passe pas loin de la catastrophique. En effet, le club phocéen finit à la 15ème place, aux portes de la relégation. Ça aurait donc pu être terrible pour Marseille, qui a finalement réussi à éviter le pire. Mais comment l’OM s’est-il retrouvé dans cette situation ? Tout s’expliquerait par la vente de Laurent Blanc à l’Inter Milan à l’été 99.
« Ça a été une personne très importante pour le vestiaire »
La perte de Laurent Blanc a été terrible pour l’OM. Joueur olympien à cette époque, Peter Luccin a expliqué à Farid Rouas : « Ma deuxième année à l’OM a été une année très difficile. La clé de ce problème là ça a été le fait qu’on se soit séparé de Laurent Blanc. Ça a été une personne très importante pour le vestiaire. Il faisait en sorte de bien connecter toutes les générations, entre les anciens et les nouveaux ».
« C’est pour ça qu’on a fait une saison catastrophique »
« Ça a été une personne qui a toujours bien réussi à connecter. Il m’a aussi fait du bien sur mon début de carrière d’entraîneur car il m’a montré comment s’adapter aux nouvelles générations. Il a été parfait pour ça. La deuxième saison donc Laurent nous quitte et il a manqué un manque de leader. C’est pour ça qu’on a fait une saison catastrophique », a poursuivi l’ancien joueur de l’OM.