Mercato : Laurent Blanc à l’OM, ça vire à la catastrophe !

Recruté par l’OM en 1997 en provenance du FC Barcelone, Laurent Blanc est resté deux saisons avec le club phocéen. En 1999, le Cévenol a alors pris la direction de l’Inter Milan. Une grosse perte alors pour Marseille qui a marqué le début des ennuis pour l’OM. Alors sur la Canebière à l’époque, Peter Luccin a raconté comment le départ de Blanc a été à l’origine d’une saison catastrophique.

Au terme de la saison 1999-2000, l’OM ne passe pas loin de la catastrophique. En effet, le club phocéen finit à la 15ème place, aux portes de la relégation. Ça aurait donc pu être terrible pour Marseille, qui a finalement réussi à éviter le pire. Mais comment l’OM s’est-il retrouvé dans cette situation ? Tout s’expliquerait par la vente de Laurent Blanc à l’Inter Milan à l’été 99.

« Ça a été une personne très importante pour le vestiaire » La perte de Laurent Blanc a été terrible pour l’OM. Joueur olympien à cette époque, Peter Luccin a expliqué à Farid Rouas : « Ma deuxième année à l’OM a été une année très difficile. La clé de ce problème là ça a été le fait qu’on se soit séparé de Laurent Blanc. Ça a été une personne très importante pour le vestiaire. Il faisait en sorte de bien connecter toutes les générations, entre les anciens et les nouveaux ».