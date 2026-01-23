L’OM signe un crack, c’est officiel !

Ce vendredi, l’OM a officialisé les signatures de deux joueurs avec Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Décidé à changer de dimension, le club phocéen souhaite également investir sur l’avenir en signant des jeunes joueurs prometteurs. Dans la soirée, l’arrivée d’un grand talent du football marocain a été confirmée.
On n’arrête plus l’OM sur ce mercato hivernal ! Bien décidé à effectuer une grande deuxième partie de saison, le club phocéen a bouclé deux grosses arrivées ce vendredi. Quinten Timber (24 ans) est arrivé en provenance du Feyenoord, et Ethan Nwaneri (18 ans), arrivé quant à lui en prêt en provenance d’Arsenal.
L’OM signe un espoir marocain
Mais Marseille souhaite également miser sur l’avenir. Ainsi, ce vendredi soir, l’arrivée de Ziyad Baha, âgé de 16 ans seulement et né en 2009, a été officialisée. Passé par Malaga et le Betis Séville, le Marocain est considéré comme un grand talent, et a déjà réagi à sa nouvelle signature depuis son compte Instagram.
Ziyad Baha arrive en provenance du Betis
« Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur », a ainsi indiqué Ziyad Baha, fier de rejoindre l’OM.