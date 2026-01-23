L’OM signe un crack, c’est officiel !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, l’OM a officialisé les signatures de deux joueurs avec Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Décidé à changer de dimension, le club phocéen souhaite également investir sur l’avenir en signant des jeunes joueurs prometteurs. Dans la soirée, l’arrivée d’un grand talent du football marocain a été confirmée.

On n’arrête plus l’OM sur ce mercato hivernal ! Bien décidé à effectuer une grande deuxième partie de saison, le club phocéen a bouclé deux grosses arrivées ce vendredi. Quinten Timber (24 ans) est arrivé en provenance du Feyenoord, et Ethan Nwaneri (18 ans), arrivé quant à lui en prêt en provenance d’Arsenal.

L’OM signe un espoir marocain Mais Marseille souhaite également miser sur l’avenir. Ainsi, ce vendredi soir, l’arrivée de Ziyad Baha, âgé de 16 ans seulement et né en 2009, a été officialisée. Passé par Malaga et le Betis Séville, le Marocain est considéré comme un grand talent, et a déjà réagi à sa nouvelle signature depuis son compte Instagram.