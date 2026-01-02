Signature à l'OM : Zidane lâche une bombe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En France, bien qu'il soit une légende du football national de par ses performances avec les Bleus, Zinedine Zidane n'a connu que l'AS Cannes et les Girondins de Bordeaux. Et pourtant, au lieu de défendre les couleurs girondines, Zizou a été à deux doigts de se rendre à l'OM, club de sa ville natale. Il raconte tout.

Depuis quelque temps, alors qu'il demeure sans club suite à son départ du Real Madrid en mai 2021, le nom de Zinedine Zidane est revenu avec insistance à l'Olympique de Marseille. Et ce, dans le cadre d'un rôle de manager général en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens des mains du propriétaire de Frank McCourt. C'est une information qui a circulé pendant des mois, mais qui ne s'est pas concrétisée au vu du refus de l'homme d'affaires américain de céder le club.

Zidane tourne le dos à l'OM pour Bordeaux en 1992 Né à Marseille, Zinedine Zidane est adulé dans la cité phocéenne sans jamais avoir porté les couleurs de l'OM. Que ce soit chez les professionnels ou à l'académie. Et pourtant, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 aurait pu faire vibrer le Vélodrome à compter de l'été 1992, moment de son départ de l'AS Cannes vers les Girondins de Bordeaux.