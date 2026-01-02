Signature à l'OM : Zidane lâche une bombe !

En France, bien qu'il soit une légende du football national de par ses performances avec les Bleus, Zinedine Zidane n'a connu que l'AS Cannes et les Girondins de Bordeaux. Et pourtant, au lieu de défendre les couleurs girondines, Zizou a été à deux doigts de se rendre à l'OM, club de sa ville natale. Il raconte tout.
Depuis quelque temps, alors qu'il demeure sans club suite à son départ du Real Madrid en mai 2021, le nom de Zinedine Zidane est revenu avec insistance à l'Olympique de Marseille. Et ce, dans le cadre d'un rôle de manager général en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens des mains du propriétaire de Frank McCourt. C'est une information qui a circulé pendant des mois, mais qui ne s'est pas concrétisée au vu du refus de l'homme d'affaires américain de céder le club.
Zidane tourne le dos à l'OM pour Bordeaux en 1992
Né à Marseille, Zinedine Zidane est adulé dans la cité phocéenne sans jamais avoir porté les couleurs de l'OM. Que ce soit chez les professionnels ou à l'académie. Et pourtant, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 aurait pu faire vibrer le Vélodrome à compter de l'été 1992, moment de son départ de l'AS Cannes vers les Girondins de Bordeaux.
«Quand je vais à Bordeaux, l’OM était sur moi»
Au cours d'un entretien fleuve avec L'Equipe en juin 2022 à l'occasion de son 50ème anniversaire, Zinedine Zidane révélait avoir été tout proche de rejoindre l'OM. Mais la présence de Rolland Courbis à Bordeaux a persé dans la balance. « Auriez-vous pu signer à Marseille comme joueur ? En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes ». Le rendez-vous manqué qui a hanté une génération de supporters marseillais...