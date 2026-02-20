«Il revient quand ça part en cou*lles» : La famille Tapie donne une solution pour mettre fin à la crise à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mois de janvier catastrophique et qui a largement entaché les ambitions de l’OM, de nombreux changements ont eu lieu en interne. Medhi Benatia a été promu, aux dépens de Pablo Longoria, tandis qu’Habib Beye est arrivé sur le banc pour remplacer Roberto De Zerbi. Une situation qui donne des idées à Rodolphe Tapie.

La crise à l’OM a provoqué le départ de Roberto De Zerbi qui s’est suivi de la démission de Medhi Benatia. Une situation que Frank McCourt n’a pas appréciée. L’homme d’affaires américain a ainsi décidé de débarquer à Marseille pour éteindre l’incendie et prendre des décisions fortes en retenant Medhi Benatia, qui a désormais des responsabilités élargies, aux dépens de Pablo Longoria, et en accélérant les négociations avec Habib Beye.

Mc Court arrive et en 2 jours tout est réglé…



La preuve irréfutable que tu ne peux pas diriger un club de L1 depuis les États-Unis…



Tu as beau nommer un président un DG etc, quand t’es l’actionnaire tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation, anticiper les… — Rod (@RodTapieM) February 17, 2026

Rodolphe Tapie fait une demande à Frank McCourt Une situation qui laisse des regrets à Rodolphe Tapie. Sur X, le petit fils du légendaire président de l’OM estime que c’est bien la preuve que si Frank McCourt était en France, le club se porterait mieux : « McCourt arrive et en 2 jours tout est réglé… La preuve irréfutable que tu ne peux pas diriger un club de L1 depuis les États-Unis… Tu as beau nommer un président un DG etc, quand t’es l’actionnaire tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation, anticiper les problèmes. Rien à lui rapprocher sur son investissement financier à l’OM, en revanche je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et revenir uniquement quand ça part en co… ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il était présent à Marseille en continue ».