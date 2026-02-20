«Il revient quand ça part en cou*lles» : La famille Tapie donne une solution pour mettre fin à la crise à l’OM

Après un mois de janvier catastrophique et qui a largement entaché les ambitions de l’OM, de nombreux changements ont eu lieu en interne. Medhi Benatia a été promu, aux dépens de Pablo Longoria, tandis qu’Habib Beye est arrivé sur le banc pour remplacer Roberto De Zerbi. Une situation qui donne des idées à Rodolphe Tapie.
La crise à l’OM a provoqué le départ de Roberto De Zerbi qui s’est suivi de la démission de Medhi Benatia. Une situation que Frank McCourt n’a pas appréciée. L’homme d’affaires américain a ainsi décidé de débarquer à Marseille pour éteindre l’incendie et prendre des décisions fortes en retenant Medhi Benatia, qui a désormais des responsabilités élargies, aux dépens de Pablo Longoria, et en accélérant les négociations avec Habib Beye.
Rodolphe Tapie fait une demande à Frank McCourt
Une situation qui laisse des regrets à Rodolphe Tapie. Sur X, le petit fils du légendaire président de l’OM estime que c’est bien la preuve que si Frank McCourt était en France, le club se porterait mieux : « McCourt arrive et en 2 jours tout est réglé… La preuve irréfutable que tu ne peux pas diriger un club de L1 depuis les États-Unis… Tu as beau nommer un président un DG etc, quand t’es l’actionnaire tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation, anticiper les problèmes. Rien à lui rapprocher sur son investissement financier à l’OM, en revanche je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et revenir uniquement quand ça part en co… ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il était présent à Marseille en continue ».
Néanmoins, il n’est pas encore prévu que Frank McCourt s’installe en France. Le propriétaire de l’OM va retourner prochainement aux États-Unis, mais avant de partir, il a tout de même pris le temps de commenter la nomination d’Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau au parcours exigeant et également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a lancé le propriétaire américain dans le communiqué officiel de l’OM.