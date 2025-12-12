Nouvelles recrues cet hiver : le PSG confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul face à l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions mercredi, Luis Enrique s’était dit ouvert à l’arrivée de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a tenu le même discours, même s’il estime que cela ne sera pas facile.

Cet hiver, les portes du PSG sont ouvertes à de nouvelles recrues. « Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », confiait Luis Enrique mercredi après le match nul (0-0) de son équipe en Ligue des champions sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

« Je ne change rien de ce que j'ai dit » Deux jours plus tard, le discours de Luis Enrique n’a pas changé. « Je ne change rien de ce que j'ai dit. Je suis ouvert comme d'habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c'est la même chose », a déclaré l’entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse.