Nouvelles recrues cet hiver : le PSG confirme !

Après le match nul face à l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions mercredi, Luis Enrique s’était dit ouvert à l’arrivée de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a tenu le même discours, même s’il estime que cela ne sera pas facile.
Cet hiver, les portes du PSG sont ouvertes à de nouvelles recrues. « Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », confiait Luis Enrique mercredi après le match nul (0-0) de son équipe en Ligue des champions sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.
« Je ne change rien de ce que j'ai dit »
Deux jours plus tard, le discours de Luis Enrique n’a pas changé. « Je ne change rien de ce que j'ai dit. Je suis ouvert comme d'habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c'est la même chose », a déclaré l’entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse.
« Ce n'est pas facile de signer un joueur pour nous lors de ce mercato »
« Il y a des blessures, on a confiance dans les titis mais ce n'est pas facile de signer un joueur pour nous lors de ce mercato », estime en revanche Luis Enrique. « Si tu connais quelques joueurs très intéressants et moins chers, je suis ouvert à t'écouter. On analyse tout et nous savons où nous voulons aller. Bien sûr qu'on va regarder, c'est une chose normale, mais on est confiant de ce que nous faisons et nous sommes ouverts. »