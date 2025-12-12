Une star française avec Mbappé, c’est confirmé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid travaille déjà sur le recrutement d’un défenseur central libre de tout contrat pour l’été prochain. En ce sens, les noms de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté ont été liés à la Casa Blanca dernièrement. Kylian Mbappé pourrait donc voir une autre star de l’équipe de France le rejoindre dans la capitale espagnole.

Après Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé, une autre star de l’équipe de France va-t-elle rejoindre le Real Madrid ? Alors qu’ils sont tous les deux entrés dans leur dernière année de contrat, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont été annoncés dans le viseur de la Casa Blanca et, selon le journaliste Matteo Moretto, un défenseur central libre devrait arriver l’été prochain.

« Rester attentifs au marché des défenseurs centraux agents libres » « Il est certain que le Real Madrid travaille déjà à recruter un défenseur central pour juin. Le Real Madrid recrute depuis des années des agents libres et je dis aux supporters de rester attentifs au marché des défenseurs centraux libres », a déclaré Matteo Moretto dans l’émission Despierta San Francisco de Radio Marca.