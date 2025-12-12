Départ de l'OM : L'enfant du pays balance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré comme un des plus grands talents du centre de formation, Enzo Sternal décidait de quitter l’OM l’année dernière pour s’engager avec Anderlecht. Victime d’une grave blessure au genou peu de temps après son arrivée, le joueur âgé de 18 ans est revenu sur son départ et notamment son lien avec les supporters marseillais.

Comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola, Enzo Sternal devait incarner le futur de l’OM et la volonté du club de miser de plus en plus sur les joueurs issus de son centre de formation. Mais l’attaquant âgé de 18 ans, entré en jeu à deux reprises en première partie de l’exercice 2024-2025 sous les ordres de Roberto De Zerbi, voulait encore plus et décidait de partir en janvier dernier.

« J’étais considéré comme l’enfant du club » Enzo Sternal a donc pris la direction d’Anderlecht, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2029. Une nouvelle expérience qui a rapidement été entachée par une grave blessure au genou, survenue en mars. Huit mois après, l'ancien marseillais a fait son retour sur les terrains le 22 novembre dernier, une période durant laquelle il a pu compter sur le soutien des supporters de l’OM.