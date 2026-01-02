Pierre Ménès : Il balance sur sa vie privée !

Quelques jours après l'annonce du décès de Jean-Louis Gasset, Pierre Ménès a tenu à rendre hommage à l'ancien entraineur de l'OM. L'occasion de raconter deux anecdotes privées avec celui qui nous a quittés à 72 ans la semaine dernière.
La semaine dernière, le monde du football français pleurait Jean-Louis Gasset qui est décédé à 72 ans. Une très triste nouvelle qui a entraîné de nombreux hommages pour l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Pierre Ménès n'y échappe et raconte même deux anecdotes privées avec Jean-Louis Gasset.
Pierre Ménès touché par le décès de Jean-Louis Gasset
« J’ai un souvenir personnel, c’était Montpellier contre Saint-Etienne, sur Canal. On était au même hôtel que les Verts, et j’avais pris un verre en terrasse l’après-midi avec lui, Ghislain Printant. C’était toujours un moment d’échange et de partage sur le football », raconte-t-il dans un premier temps sur sa chaîne YouTube, avant de raconter une autre anecdote un peu plus longue.
Les deux belles anecdotes de Pierre Ménès
« Et la dernière anecdote que j’ai sur Jean-Louis, c’est quand je travaillais à L’Equipe. Je devais remettre le trophée du joueur du mois à Juninho. Un trophée qui était imposant et qui pesait à peu près dix kilos. Et le TGV a beaucoup de retard, je suis arrivé à Gerland en speed total. J’arrive sur le terrain avec ce putain de trophée. Le match était Lyon-Istres, et Jean-Louis était l’entraineur d’Istres. Il me fait ‘c’est quoi ça ? Si tu pouvais laisser ce trophée lui tomber sur le pied à cet enculé’ (rires). Au bout de dix minutes de jeu, Juninho avait ouvert le score sur coup franc… C’était ça, Jean-Louis. Il va beaucoup nous manquer et encore une fois, c’est très agréable de voir une telle unanimité autour d’un départ », ajoute Pierre Ménès.