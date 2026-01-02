Pierre Ménès : Il balance sur sa vie privée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après l'annonce du décès de Jean-Louis Gasset, Pierre Ménès a tenu à rendre hommage à l'ancien entraineur de l'OM. L'occasion de raconter deux anecdotes privées avec celui qui nous a quittés à 72 ans la semaine dernière.

La semaine dernière, le monde du football français pleurait Jean-Louis Gasset qui est décédé à 72 ans. Une très triste nouvelle qui a entraîné de nombreux hommages pour l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Pierre Ménès n'y échappe et raconte même deux anecdotes privées avec Jean-Louis Gasset.

Pierre Ménès touché par le décès de Jean-Louis Gasset « J’ai un souvenir personnel, c’était Montpellier contre Saint-Etienne, sur Canal. On était au même hôtel que les Verts, et j’avais pris un verre en terrasse l’après-midi avec lui, Ghislain Printant. C’était toujours un moment d’échange et de partage sur le football », raconte-t-il dans un premier temps sur sa chaîne YouTube, avant de raconter une autre anecdote un peu plus longue.