PSG : Dix ans plus tard, il déballe tout sur son transfert !

Aujourd'hui au FC Metz et à quelques heures de la réception du PSG au stade Saint-Symphorien, Benjamin Stambouli est remonté dix années en arrière pour évoquer au Républicain Lorrain son passage rapide, mais dense dans la ville lumière. Une saison pleine au cours de laquelle il cultivait le désir de se frotter au gratin.
Après Yohan Cabaye qui effectuait son retour en Ligue 1 un an plus tôt en décidant de quitter Newcastle pour le PSG, c'est Benjamin Stambouli qui en faisait de même à l'été 2015 en tournant le dos à Tottenham. Un choix fort qui, à l'instar de celui de Cabaye, ne lui aura offert qu'une seule et unique saison au Paris Saint-Germain.
«J’ai pas mal échangé avec Olivier Létang, avec le coach et son adjoint Jean-Louis Gasset»
A présent au FC Metz, en marge de la réception du PSG ce samedi, Benjamin Stambouli s'est livré au Républicain Lorrain sur ce qui l'a poussé à signer en faveur du club de la capitale. « Quelle est ma réaction quand le PSG me contacte ? Tu te sens privilégié. C’est d’abord une grande émotion, puis vient le temps de la réflexion par rapport au projet présenté. Avant de signer, j’ai pas mal échangé avec Olivier Létang (le directeur sportif), avec le coach (Laurent Blanc) et son adjoint Jean-Louis Gasset ».
«En signant au PSG, j’avais la possibilité d’intégrer un club qui avait l’ambition de devenir numéro un dans le monde»
Animé par une volonté de côtoyer les meilleurs, Stambouli a fait ses adieux à Tottenham pour rejoindre Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Edinson Cavani. « À ce moment-là, j’avais le choix de rester à Tottenham et d’autres options. Mais après réflexion, j’ai foncé. (...) Je suis allé en Angleterre parce que je considère que c’est le meilleur championnat du monde. En signant au PSG, j’avais la possibilité d’intégrer un club qui avait l’ambition de devenir numéro un dans le monde ». Un stage d'un an pour 40 apparitions sous le maillot rouge et bleu avant de traverser le Rhin et rejoindre Schalke 04.