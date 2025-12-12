PSG : Dix ans plus tard, il déballe tout sur son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aujourd'hui au FC Metz et à quelques heures de la réception du PSG au stade Saint-Symphorien, Benjamin Stambouli est remonté dix années en arrière pour évoquer au Républicain Lorrain son passage rapide, mais dense dans la ville lumière. Une saison pleine au cours de laquelle il cultivait le désir de se frotter au gratin.

Après Yohan Cabaye qui effectuait son retour en Ligue 1 un an plus tôt en décidant de quitter Newcastle pour le PSG, c'est Benjamin Stambouli qui en faisait de même à l'été 2015 en tournant le dos à Tottenham. Un choix fort qui, à l'instar de celui de Cabaye, ne lui aura offert qu'une seule et unique saison au Paris Saint-Germain.

«J’ai pas mal échangé avec Olivier Létang, avec le coach et son adjoint Jean-Louis Gasset» A présent au FC Metz, en marge de la réception du PSG ce samedi, Benjamin Stambouli s'est livré au Républicain Lorrain sur ce qui l'a poussé à signer en faveur du club de la capitale. « Quelle est ma réaction quand le PSG me contacte ? Tu te sens privilégié. C’est d’abord une grande émotion, puis vient le temps de la réflexion par rapport au projet présenté. Avant de signer, j’ai pas mal échangé avec Olivier Létang (le directeur sportif), avec le coach (Laurent Blanc) et son adjoint Jean-Louis Gasset ».