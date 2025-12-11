Mercato : Le PSG fonce sur ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Cet hiver, le club parisien pourrait se tourner vers la Bundesliga, où un gros talent prend de l’ampleur à Fribourg. Les champions d’Europe en titre apprécieraient énormément Johan Manzambi, milieu de terrain suisse de 20 ans.

Depuis le début de saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, le club de la capitale pourrait chercher à se renforcer sur ce mois de janvier. Pour cela, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, notamment en Bundesliga.

Le PSG fonce sur un nouveau crack En effet, il y a plusieurs semaines, le nom de Said El Mala est revenu avec insistance du côté du PSG. Cependant, l’attaquant de Cologne ne semble pas être l’unique talent du championnat d’Allemagne à être suivi par Luis Campos et l’équipe de recrutement parisienne. Ce jeudi, BILD révèle ainsi que le PSG apprécie clairement Johan Manzambi.