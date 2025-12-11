Mercato : Le PSG fonce sur ce crack !

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Cet hiver, le club parisien pourrait se tourner vers la Bundesliga, où un gros talent prend de l’ampleur à Fribourg. Les champions d’Europe en titre apprécieraient énormément Johan Manzambi, milieu de terrain suisse de 20 ans.
Depuis le début de saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, le club de la capitale pourrait chercher à se renforcer sur ce mois de janvier. Pour cela, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, notamment en Bundesliga.
Le PSG fonce sur un nouveau crack
En effet, il y a plusieurs semaines, le nom de Said El Mala est revenu avec insistance du côté du PSG. Cependant, l’attaquant de Cologne ne semble pas être l’unique talent du championnat d’Allemagne à être suivi par Luis Campos et l’équipe de recrutement parisienne. Ce jeudi, BILD révèle ainsi que le PSG apprécie clairement Johan Manzambi.
Johan Manzambi dans le viseur
Âgé de 20 ans, le milieu de terrain international Suisse réalise un très bon début de saison avec Fribourg. Le média allemand précise que le PSG souhaite renforcer son entrejeu avec des joueurs d’avenir, et semble donc conquis par le crack né en 2005, apparu à 30 reprises avec Fribourg depuis son arrivée au sein du groupe pro en 2024.