PSG - Transfert d’un gros attaquant : C’est confirmé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Bradley Barcola pliait bagage ? En pleines discussions avec le PSG pour une prolongation de contrat, l’international français l’aurait mise en attente en raison de sa situation sportive qui lui déplaît selon nos informations exclusives. En Angleterre, on fait déjà la queue afin de lui dérouler le tapis rouge en période de mercato.

Le mois dernier, il était spécifié par L’Equipe et RMC Sport que les dirigeants du PSG s’étaient déjà mis d’accord avec Willian Pacho et son entourage pour la signature d’une prolongation de contrat. Ainsi, le défenseur équatorien et compère de Marquinhos dans la charnière centrale sera lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2030, soit une année de plus que son bail initialement signé en 2024 à son arrivée de l’Eintracht Francfort.

Barcola met les négociations en stand-by La tendance demeure la même bien que plusieurs semaines soient passées : en faire de même avec Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou encore Bradley Barcola afin d’effectuer une annonce groupée comme pour les prolongations du coach, d’Achraf Hakimi, de Nuno Mendes et de Vitinha la saison passée. Pour ce qui est du cas Barcola, ça coince déjà. Le10sport.com vous a dévoilé le 6 décembre dernier que l’international français de 23 ans n’est pas satisfait de sa situation sportive au PSG et souhaite donc prendre le temps de la réflexion concernant l’offre de prolongation parisienne assortie d’une belle revalorisation salariale.