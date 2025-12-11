Transfert à l'OM : La réponse cash à 20M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, l'OM pourrait déjà avoir identifié sa première cible pour janvier. En effet, selon les rumeurs en provenance du Brésil, Roberto De Zerbi voudrait faire venir Jorge Carrascal, milieu offensif colombien. Mais pour parvenir à un accord avec Flamengo, l'OM devra sortir le chéquier.

A 27 ans, Jorge Carrascal vient tout juste de remporter la Copa Libertadores avec Flamengo. Le moment idéal est-il ainsi venu pour découvrir un nouveau challenge ? L'OM lui ferait en tout cas les yeux doux alors que Roberto De Zerbi aimerait bien avoir le Colombien dans son effectif à partir du mois de janvier. Un transfert de Carrascal pourrait alors se produire au mercato hivernal, mais il ne sera clairement pas bradé.

Carrascal, c'est 20M€ ! Comme expliqué par le journaliste brésilien Cesar Augusto Londono, Flamengo aimerait bien conserver Jorge Carrascal jusqu'à la Coupe du monde. Mais voilà que cette position pourrait bien changer si un joli chèque était signé. Ainsi, en cas d'offre à hauteur de 20M€, le Colombien ne devrait pas être retenu. L'OM saurait donc quoi faire désormais...