Transfert - PSG : C'est signé, l'annonce qui fait mal !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme d'Ayyoub Bouaddi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voyait d'un bon œil l'idée de le recruter lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le crack de 18 ans a préféré rempiler avec le LOSC. Interrogé sur sa prolongation ce mercredi, Ayyoub Bouaddi a justifié son choix.

Très performant sous les couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes espéraient boucler sa signature lors du prochain mercato hivernal.

Malgré l'intérêt du PSG, Bouaddi prolonge au LOSC Malheureusement pour le PSG, Ayyoub Bouaddi vient de rempiler avec le LOSC, et ce, jusqu'au 30 juin 2029. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, la pépite de 18 ans a expliqué pourquoi elle avait décidé de prolonger avec les Dogues, et ce, alors qu'elle figurait sur les tablettes du club de la capitale.