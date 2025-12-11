Le PSG rate le transfert de l’année… à cause d’un coup de fil ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour seulement 60M€, montant de son ancienne clause libératoire au Borussia Dortmund, Manchester City s'offrait Erling Braut Haaland. La machine à buts venue de Norvège n'a depuis cessé de marquer et vaut chaque centime investi par les Citizens qui ont raflé la mise à l'appel grâce à l'implication personnelle de Pep Guardiola au grand dam du PSG et des autres prétendants à sa signature.

Il y a trois ans et demi, Erling Braut Haaland prenait la décision de rejoindre Manchester City à l'aube de son 22ème anniversaire. Après une confirmation au Borussia Dortmund des espoirs fondés dès le RB Salzbourg, le serial buteur norvégien qui participera à sa première Coupe du monde en 2026 est revenu au cours d'une discussion avec Alan Shearer et Gary Lineker sur son choix de privilégier les Skyblues plutôt que le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone tous intéressés par sa signature à l'époque.

«J'ai été intrigué par l'idée de faire partie de l'histoire en signant» « Lorsque cette opportunité à Manchester City s'est présentée avec Pep Guardiola, j'ai été intrigué par l'idée de faire partie de l'histoire en signant. Finalement, cela a fonctionné, comme je m'y attendais. Jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Le timing est vraiment important. Quand je suis arrivé à City, ils avaient besoin d'un attaquant, c'est ce qui m'a motivé. Pep jouait un peu sans attaquant, il adore garder le ballon. Je me disais : « Imaginez que j'arrive, qu'Ederson envoie le ballon derrière la défense, que je cours et que je marque »». a dans un premier temps reconnu l'homme qui a récemment atteint les 100 buts en Premier League.