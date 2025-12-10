Luis Enrique tient son attaquant de rêve : C'est confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique a rapidement confirmé qu'il n'était pas un adepte des vrais numéros 9 puisqu'il a tout raflé avec Ousmane Dembélé dans une position d'avant-centre. Et désormais, Quentin Ndjantou semble avoir le profil de rêve aux yeux du technicien espagnol.

Habitué à lancé des jeunes, Luis Enrique n'a pas changé ses plans cette saison comme en témoigne le temps de jeu important offert à Quentin Ndjantou, la révélation du PSG cette saison. Le Titi profite des blessures pour s'imposer à Paris au point d'avoir même démarrer en Ligue des champions contre Tottenham dans un rôle de faux numéro 9, habituellement occupé par Ousmane Dembélé. José Alcocer qui l'a eu en sélection en U17 présente le profil de Quentin Ndjantou qui semble parfaitement correspondre aux attentes de Luis Enrique pour ce poste.

Ndjantou, l'attaquant de rêve pour Luis Enrique ? « Ce n'est pas un vrai neuf, plus un numéro 10. Mais en fait, il se déplace très bien entre les lignes. Il a une façon très intelligente de se déplacer entre les lignes, dans les dos des défenseurs, dans des endroits restreints. Il a une vraie qualité sur le déplacement. C'est une grande preuve d'intelligence », confie-t-il auprès d'Eurosport.