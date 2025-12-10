PSG : Le remplaçant de Dembélé, c'est lui !

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec l'Athletic à Bilbao, et ce, pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Malheureusement pour Luis Enrique, il devrait faire sans Ousmane Dembélé pour cette rencontre. Malade, le numéro 10 du PSG devrait être remplacé par Senny Mayulu.
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG se déplace à Bilbao. En effet, les hommes de Nasser Al-Khelaïfi vont se frotter à l'Athletic ce mercredi soir à San Mamés.
Athletic-PSG : Dembélé est forfait
Malade, Ousmane Dembélé est forfait pour ce duel entre le PSG et l'Athletic. Par conséquent, Luis Enrique va devoir aligner un autre avant-centre ce mercredi soir à San Mamés. Et à en croire RMC Sport, le coach du PSG aurait déjà fait son choix.
PSG : Mayulu va remplacer Dembélé
Selon les informations de RMC Sport, Luis Enrique a choisi de titulariser Senny Mayulu dans l'axe de son attaque ce mercredi soir en Ligue des Champions. Pour accompagner le crack de 19 ans, le coach du PSG a décidé d'aligner Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sur les ailes.
La composition probable du PSG : Matvey Safonov - Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Bradley Barcola, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia.