PSG : Le remplaçant de Dembélé, c'est lui !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec l'Athletic à Bilbao, et ce, pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Malheureusement pour Luis Enrique, il devrait faire sans Ousmane Dembélé pour cette rencontre. Malade, le numéro 10 du PSG devrait être remplacé par Senny Mayulu.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG se déplace à Bilbao. En effet, les hommes de Nasser Al-Khelaïfi vont se frotter à l'Athletic ce mercredi soir à San Mamés.

Athletic-PSG : Dembélé est forfait Malade, Ousmane Dembélé est forfait pour ce duel entre le PSG et l'Athletic. Par conséquent, Luis Enrique va devoir aligner un autre avant-centre ce mercredi soir à San Mamés. Et à en croire RMC Sport, le coach du PSG aurait déjà fait son choix.