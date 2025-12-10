Le président du PSG a changé, c'est la surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, après le rachat du PSG, le Qatar avait décidé de placer Nasser Al-Khelaïfi au poste de président. Cela fait maintenant plus de 14 ans qu'il occupe cette position, dirigeant ainsi le club de la capitale. Dans ses premières années, NAK était d'ailleurs très interventionniste, mais voilà que depuis quelques mois, le président du PSG a quelque peu évolué.

Avec l'arrivée de Luis Enrique comme entraîneur en 2023, ça a beaucoup évolué au PSG. En effet, les rôles ont quelque peu été réorganisés parmi les têtes pensantes du club de la capitale. Ça a notamment impacté Nasser Al-Khelaïfi. Initialement très impliqué dans les décisions, le président du PSG l'est aujourd'hui beaucoup mois.

Al-Khelaïfi prend du recul ! Comme l'explique L'Equipe ce mercredi, le président du PSG a su changer dernièrement. En effet, désormais, Nasser Al-Khelaïfi n'est plus aussi interventionniste, laissant davantage de place au duo Luis Campos-Luis Enrique. Un changement important, mais le président du PSG n'en reste pas moins très impliqué à la tête du club de la capitale.