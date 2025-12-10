«Horrible», un joueur du PSG métamorphosé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement pointé du doigt par Pierre Ménès qui l'a qualifié de joueur «horrible» ces derniers mois en raison de ses performances décevantes avec le PSG, Kang-in Lee affiche un visage plus rassurant depuis quelques semaines et retrouve un niveau très satisfaisant. Ménès analyse ce gros changement chez l'international sud-coréen.

Barré par une rude concurrence dans le secteur offensif du PSG, Kang-in Lee (24 ans) doit se contenter d'un statut de remplaçant de luxe au sein du club de la capitale. Pierre Ménès a été très critique à son sujet ces derniers mois, allant même jusqu'à le qualifier de joueur «horrible» en raison de ses performances ratées avec le PSG. Mais la tendance s'est inversée depuis quelque temps pour Kang-in Lee...

C'est mieux pour Kang-in Lee D'ailleurs, dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ménès souligne cette métamorphose du joueur du PSG : « Je ne suis pas fondamentalement sceptique sur son niveau réel, je suis fondamentalement sceptique sur son aptitude à devenir un joueur majeur du PSG. Il a eu quelques matchs où il a effectivement été intéressant. D'ailleurs ces matchs-là, il les a joué au milieu de terrain. Mais quand tu le mets devant, il a un jeu beaucoup trop aseptisé et il joue trop vers l'arrière », constate Pierre Ménès sur Kang-in Lee.