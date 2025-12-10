Guerre Ukraine-Russie - Nouvelle polémique : Le PSG réagit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, pour affronter Rennes, le PSG avait annoncé un absent de dernière minute : Illia Zabarnyi. De quoi faire beaucoup de bruit étant donné que Matvey Safonov allait être titularisé. L'Ukrainien aurait-il trouver une excuse pour refuser de jouer avec le Russe, connaissant le contexte géopolitique actuel ? Du côté du PSG, on a mis les choses au point sur cette affaire.

En l'absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a connu sa première titularisation avec le PSG face à Rennes. Une rencontre à laquelle Illia Zabarnyi n'a pas participé, malade et forfait de dernière minute. Une absence qui n'a échappé à personne. En effet, ils ont été nombreux à voir un lien entre ces deux faits et le contexte géopolitique entre l'Ukraine et le Russie. De quoi donc faire dire à certains que Zabarnyi aurait feint cette maladie pour ne pas jouer avec Safonov.

Le PSG agacé ! Quelle est donc la vérité derrière cette absence d'Illia Zabarnyi ? Existe-t-il un lien avec la titularisation de Matvey Safonov ? Face à la polémique, le PSG et l'entourage de l'Ukrainien se seraient étonnés, selon Le Parisien, d'une telle information. De quoi même agacer le club de la capitale, énervé qu'on remette en question le professionnalisme de Zabarnyi.