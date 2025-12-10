«Comme dans un rêve» : Le PSG l'appelle, il n'en revient pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors d'une session estivale de mercato totalement folle à l'occasion de laquelle le PSG recrutait Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves, Yuri Berchiche s'installait lui aussi dans la capitale dans l'indifférence presque totale. En un an, le latéral gauche espagnol s'est fait une place de choix dans l'équipe d'Unai Emery et dans le coeur des supporters. A l'aube des retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, le joueur de l'Athletic Bilbao a envoyé un message à son ancien club mardi.

A l'été 2017, dans l'anonymat le plus total au vu des recrues ayant signées en parallèle telles que Neymar, Dani Alves et Kylian Mbappé, Yuri Berchiche déposait ses valises dans la capitale. L'espace d'une saison seulement, le latéral gauche espagnol a fait forte impression auprès des observateurs et surtout des supporters du PSG.

«Cela n’a duré qu’un an, c’était très rapide, mais c’était comme un rêve» Sept ans après son départ pour l'Athletic Bilbao qu'il n'a jamais quitté depuis, Yuri Berchiche (35 ans) s'est remémoré le bon temps qu'il a pris pendant sa pige dans la ville lumière à l'aube de la réception du Paris Saint-Germain à San Mames dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions. « Ca a été comme un rêve de rejoindre le PSG. J’étais jeune. J’ai pu être à côté de joueurs importants et dès les premières minutes, j’étais très bien accueilli. Cela n’a duré qu’un an, c’était très rapide, mais c’était comme un rêve. J’ai remporté des trophées et appris beaucoup de choses. J’ai vécu dans une ville splendide à Paris. Ces souvenirs seront là toute ma vie ».