Kylian Mbappé et le PSG, le «contrat» annoncé !

Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé a décidé d'entamer un bras de fer avec le PSG, son ancien employeur. Un conflit engagé à cause de de salaires et primes impayés. Le club de la capitale estime pourtant de son côté qu'un accord oral existait avec Mbappé, ce à quoi croit Alain Cayzac.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG et Kylian Mbappé s'opposent devant les tribunaux. En effet, la guerre est totale entre les deux parties qui réclament chacune des millions d'euros à l'autre. Tout est ainsi parti du départ libre de Mbappé en 2024 qui a mis Nasser Al-Khelaïfi dans une colère noire. Voulant à tout prix se retrouver les mains vides, le président du PSG pensait avoir trouvé un accord avec Mbappé, mais aucun document n'a été signé.

« Pour ce procès, je m’en fous un peu » Ancien président du PSG, Alain Cayzac s'est prononcé sur ce conflit entre le club de la capitale et Kylian Mbappé qui se termine devant la justice. Pour Le Parisien, il estime lui qu'un « contrat de confiance » existait : « Mbappé ? C’est un très grand joueur, ne vous méprenez pas. Pour ce procès, je m’en fous un peu. Ce combat est une conséquence de l’évolution du football où l’argent a vraiment pris une importance folle ».