Vente PSG : Le Qatar révèle son plan !

C'est en 2011 que le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, il y a un peu plus de 14 ans désormais, le Qatar rachetait le club de la capitale. Ancien président parisien, Alain Cayzac avait d'ailleurs été sollicité par Nasser Al-Khelaïfi en marge de l'opération. L'occasion pour le Qatari de lui exposer son plan pour le PSG.

Désormais, le PSG est la propriété du Qatar. C'est en 2011 que QSI a pris les commandes du club de la capitale, installant à cette occasion Nasser Al-Khelaïfi au poste de président. Depuis, le Qatari dirige le projet du PSG, pour lequel il avait d'ailleurs un plan à son arrivée. Et celui-ci avait été exposé à Alain Cayzac.

« Il m’a expliqué son plan » A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Alain Cayzac, ancien président du PSG, se souvient très bien de sa rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi pour parler du projet parisien. Il ainsi raconté : « Quand Nasser (Al-Khelaïfi) est arrivé, j’ai été un des premiers qu’il a rencontrés. Il m’a expliqué son plan et je lui ai parlé de mes obsessions comme le respect des anciens ou d’avoir une équipe féminine. Et qu’on reste au Parc des Princes… Je ne dis pas qu’il a fait cela pour moi mais il m’a écouté ».