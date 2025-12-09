Mercato : Incroyable, l'entraîneur du PSG a décidé de partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, en Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Luis Fernandez, lui qui a entraîné les deux clubs au cours de sa carrière. C'est en 1996 que le technicien avait ainsi quitté Paris pour rejoindre le Pays basque. Un départ sur lequel Luis Fernandez est revenu.

Ayant connu deux expériences en tant qu'entraîneur du PSG, Luis Fernandez avait dirigé une première fois le club de la capitale entre 1994 et 1996. Un passage qui s'était alors soldé par la victoire en Coupe des Coupes. Mais voilà qu'il a voulu découvrir autre chose et c'est ainsi que Luis Fernandez a rejoint le Pays basque et l'Athletic Bilbao. Un départ qui s'est réglé très rapidement.

« J’avais décidé de quitter Paris » A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Luis Fernandez est revenu sur son départ du PSG pour l'Athletic Bilbao. Il a ainsi raconté : « Je sortais d’une victoire en Coupe des Coupes et j’avais décidé de quitter Paris. Le directeur sportif et le directeur financier sont venus me voir pour discuter. L’accord a été vite donné ».