Transfert bouclé : Un problème Aubameyang à l’OM ?

A l’OM, le changement c’était à l’intersaison. Douze recrues ont été enregistrées et il y a encore eu pas mal de mouvements dans le sens des départs. A commencer par celui d’Adrien Rabiot survenu après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une perte incommensurable en termes de leadership selon Florent Gautreau qui évoque un manque chez Pierre-Emerick Aubameyang à ce sujet.

L’Olympique de Marseille a dû trancher dans le vif. Une altercation d’une « violence inouïe » selon le président Pablo Longoria avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite de l’OM en ouverture de cette campagne de Ligue 1 sur le terrain du Stade Rennais (0-1). Une sanction disciplinaire avait rapidement été prise par les dirigeants du club phocéen avec une mise à l’écart temporaire.

«C’était une grosse perte pour le vestiaire de l’OM» Finalement, l’OM a vendu Adrien Rabiot à l’AC Milan pour 10M€ et même son de cloche pour Jonathan Rowe parti à Bologne contre un chèque de 19,5M€. Mais le milieu de terrain de l’équipe de France, taulier tant sur le terrain que dans le groupe marseillais avant son départ, n’a pas été remplacé au grand dam de Florent Gautreau. « Je pense qu’à Marseille, on a réclamé des coachs puissants. Et là, on a un coach presque trop puissant. Comme on l’a vu dans le doc ultra présent, quand ça ne va pas c’est aussi lui qui dit je peux servir de fusible. J’ai parlé du départ de Rabiot en disant que c’était une grosse perte pour le vestiaire de l’OM ».