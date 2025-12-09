Zidane - Deschamps : Retournement de situation complètement fou ?

Après deux passages au Real Madrid, Zinedine Zidane voit de nouveau son nom associé à son ancien club, qui a chuté face au Celta Vigo dimanche soir. Alors que Xabi Alonso joue gros mercredi soir face à Manchester City, l’ancien numéro 10 peut-il faire faux bond à l’équipe de France pour retrouver la Casa Blanca ? C’est notre sondage du jour !
Avec le départ acté de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde, Zinedine Zidane a désormais un boulevard pour réaliser son rêve et prendre les rênes de l’équipe de France. Mais la zone de turbulences que traverse actuellement le Real Madrid peut-elle relancer ses plans ? Alors que le champion du monde 1998 apparaît comme le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur, la presse espagnole assure que son ancien club pense à lui en cas de départ de Xabi Alonso.
Quel avenir pour Zidane ?
La défaite du Real Madrid au Santiago Bernabéu face au Celta Vigo (0-2) dimanche soir n’arrange pas les affaires de Xabi Alonso, qui ne fait toujours pas l’unanimité depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen. Le choc de Ligue des champions à venir contre Manchester City pourrait être le match de la « dernière chance » pour l’entraîneur espagnol selon la presse locale, qui évoque déjà quelques noms pour lui succéder, dont celui de Zinedine Zidane.
« Si Zinedine Zidane était sur le marché, il serait le premier choix… »
Entraîneur du Real Madrid entre 2016 et 2018, Zinedine Zidane avait déjà accepté de faire son retour en 2019, lorsque Santiago Solari avait été poussé vers la sortie. Bis repetita dans les prochains jours ? La donne a aujourd'hui changé avec le poste de sélectionneur de l’équipe de France qui lui tend les bras, ce dont a conscience la formation merengue. « Si Zinedine Zidane était sur le marché, il serait le premier choix, a confié le journaliste Antonio Romero, au micro de la Cadena Ser. Cela dit, son entourage affirme que, sauf changement radical de situation, Zidane sera sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. C'est son rêve, il en a envie et il est motivé ». Pour le journaliste Pacojó Delgado, revoir Zidane sur le banc du Real Madrid s'annonce « très compliqué, mais pas impossible ».
Alors selon vous, quel sera l’avenir de Zinedine Zidane ? À vos votes !