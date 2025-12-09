Zidane - Deschamps : Retournement de situation complètement fou ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux passages au Real Madrid, Zinedine Zidane voit de nouveau son nom associé à son ancien club, qui a chuté face au Celta Vigo dimanche soir. Alors que Xabi Alonso joue gros mercredi soir face à Manchester City, l’ancien numéro 10 peut-il faire faux bond à l’équipe de France pour retrouver la Casa Blanca ? C’est notre sondage du jour !

Avec le départ acté de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde, Zinedine Zidane a désormais un boulevard pour réaliser son rêve et prendre les rênes de l’équipe de France. Mais la zone de turbulences que traverse actuellement le Real Madrid peut-elle relancer ses plans ? Alors que le champion du monde 1998 apparaît comme le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur, la presse espagnole assure que son ancien club pense à lui en cas de départ de Xabi Alonso.

Quel avenir pour Zidane ? La défaite du Real Madrid au Santiago Bernabéu face au Celta Vigo (0-2) dimanche soir n’arrange pas les affaires de Xabi Alonso, qui ne fait toujours pas l’unanimité depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen. Le choc de Ligue des champions à venir contre Manchester City pourrait être le match de la « dernière chance » pour l’entraîneur espagnol selon la presse locale, qui évoque déjà quelques noms pour lui succéder, dont celui de Zinedine Zidane.