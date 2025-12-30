Transfert à 80M€ au PSG : Le nouveau Kvaratskhelia arrive ?

Axel Cornic

Il y a un an, le Paris Saint-Germain bouclait l’un des plus gros coups de l’hiver, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. L’ailier gauche, qui a couté près de 70M€, est rapidement devenu un cadre de Luis Enrique, participant activement à la victoire historique en Ligue des Champions.

En général, les recrues du mercato de janvier ont du mal à s’habituer à leur nouveau club. Cela n’a pas été le cas pour Khvicha Kvaratskhelia, qui à lui seul a totalement métamorphosé le PSG. Et l’ancien du Napoli pourrait bien lancer une mode à Paris...

Le succès du transfert de Kvaratskhelia D’après les informations de TMW, les dirigeants du PSG seraient très satisfaits de l’impact qu’a eu le transfert de Kvaratskhelia et voudraient refaire le coup cet hiver. Le nouveau gros coup de janvier pourrait être Ousmane Diomande, défenseur central du Sporting ainsi que de la Cote d’Ivoire qui plairait beaucoup à Luis Enrique.