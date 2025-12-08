Chevalier déjà remplacé : Le clash qui va tout changer au PSG ?

Axel Cornic

Si le mercato estival a calme, le Paris Saint-Germain a tout de même fait un gros changement, avec le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier à sa place. Un choix qui a énormément fait parler et qui continue de le faire, avec l’ancien du LOSC qui ne fait pas encore l’unanimité.

Compliqué de remplacer l’un des héros de la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG. Recruté sous les indications de Luis Enrique, Lucas Chevalier ne convainc pas encore et le fantôme de Gianluigi Donnarumma plane toujours sur Paris.

Un nouveau gardien au PSG ? La confiance ne semble pas illimitée, puisque le PSG penserait déjà à un nouveau gardien de but. Plusieurs sources en Italie nous ont en effet appris que le club parisien suivrait attentivement l’évolution de la situation de Mike Maignan, gardien de l’AC Milan et de l’équipe de France. Son contrat se termine en effet en juin prochain et pour le moment, une prolongation ne semble pas être à l’ordre du jour.